Казахстанcкий боксер трижды побывал в нокдауне и проиграл россиянину в бою за титул WBC
Казахстанский боксер легкого веса Дастан Садуулы (3−1, 3 КО) потерпел первое поражение в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер легкого веса Дастан Садуулы (3−1, 3 КО) потерпел первое поражение в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Казани (Россия) 18-летний казахстанец встречался с россиянином Вильданом Минасовым.
Уже в первом раунде Садуулы дважды побывал в нокдауне. Во второй трехминутке он вновь оказался на канвасе и угол казахстанца принял решение завершить бой.
На кону в поединке стоял пояс чемпиона WBC Asia в легком дивизионе.
Позднее на ринг выйдут еще два казахстанских боксера — Бобиржан Моминов (11−0, 8 КО) и Арман Рысбек (7−0, 6 КО).