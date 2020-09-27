Казахстанcкий боксер трижды побывал в нокдауне и проиграл россиянину в бою за титул WBC

В рамках вечера бокса в Казани (Россия) 18-летний казахстанец встречался с россиянином Вильданом Минасовым.

Уже в первом раунде Садуулы дважды побывал в нокдауне. Во второй трехминутке он вновь оказался на канвасе и угол казахстанца принял решение завершить бой.

На кону в поединке стоял пояс чемпиона WBC Asia в легком дивизионе.