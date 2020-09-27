Казахстанец Арман Рысбек проиграл нокаутом и потерпел первое поражение в карьере
Казахстанский проспект второго среднего веса Арман Рысбек (7−1, 6 КО) потерпел первое поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский проспект второго среднего веса Арман Рысбек (7−1, 6 КО) потерпел первое поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Казани (Россия) 29-летний казахстанец встречался с 30-летним белорусом Михаилом Долголевцем (3−0, 3 КО). После четвертого раунда Рысбек отказался от продолжения поединка.
Таким образом, Долголевец победил техническим нокаутом. На кону стоял пояс IBF Europe во втором среднем весе.