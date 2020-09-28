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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Наследник престола. Алимханулы объявил себя королем дивизиона Головкина и рассказал о проблемах казахстанского бокса

Также поделился планами о возвращении.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) дал интервью Boxing Social, в котором рассказал о цели стать чемпионом мира в нескольких весовых категориях и назвал желанных оппонентов.

Возвращение казахстанца намечено на 9 октября в Лас-Вегасе, сейчас ему ищут нового соперника.

«Я хочу стать чемпионом мира в четырех весовых категориях. Я не хочу быть просто чемпионом, мне хочется стать популярным чемпионом. Хочу вписать свое имя в историю бокса. Я хочу, чтобы все молодые, подрастающие боксеры копировали мой стиль — Qazaq Style. Для меня это не просто слова, это моя конечная цель. Пока я не получу все это, меня не остановить. Я не из тех боксеров, которых волнуют позиции в рейтинге. Я лишь хочу драться с лучшими из чемпионов. Джермалл Чарло, “Канело” или Деметриус Андраде. Я могу легко их побить. Средний вес? Это мой дивизион, я король этого дивизиона. Скоро, я взойду на свой трон», — заявил Алимханулы.

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Также он высказался о проблемах казахстанского бокса: «Для меня Жыланды — самое прекрасное место в мире. Мои родные до сих пор живут в Казахстане — моя семья, моя мама. Там я начинал заниматься боксом. В Казахстане много хороших боксеров, у нас всегда была сильная школа. У нас были очень хорошие тренеры, дома проходило много любительских соревнований. Все эти турниры дали нам, боксерам, отличный опыт. В прошлом профессиональный бокс не получил должного развития в Казахстане. Если бы мы правильно развивали профи-бокс, то к настоящему времени выиграли бы все титулы чемпионов мира».

«Когда я приехал в Америку, я искал тренера около десяти дней. Мой менеджер знал Бадди МакГирта и посоветовал мне попробовать поработать с ним пару дней. С первого дня он мне понравился, потому что он не пытался изменить мой стиль. Сейчас мы работаем вместе около двух лет. У меня есть цель — стать чемпионом мира. Я прекрасно знаю, что никто никогда не смог бы стать чемпионом мира без хорошего тренера. Я не боксировал почти год. Но мы никогда не прекращали тренировки. У меня был запланирован бой в марте прошлого года, но, к сожалению, бой был отменен из-за коронавируса. Это не просто; мы много работали, чтобы подготовиться к бою. Но теперь все это в прошлом. Я предпочитаю не смотреть в прошлое, мы идем только вперед. Готовимся к следующему бою, и, похоже, это будет 9 октября», — добавил казахстанец в статье под названием «Жанибек Алимханулы: наследник престола».

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

При этом казахстанец должен был провести бой еще в марте в Квебеке (Канада) с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

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