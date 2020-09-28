Казахстанский спарринг-партнер «Канело» анонсировал бой за звание чемпиона мира

Казахстанский проспект полусреднего веса Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО) прокомментировал свою победу над россиянином Вагинаком Тамразяном (17−8, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок за пояс IBF Eurasia в полусреднем весе стал главным событием вечера бокса, который прошел 27 сентября в Казани. Моминов уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел подняться и пройти всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи отдали победу казахстанцу.

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— Огромное спасибо за то, что поддерживали меня и верили в меня. Я очень рад (победе). Соперник был тоже опытным, сильным — ему респект. Нас впереди ждут большие бои — за звание чемпиона мира. Этого мы добьемся благодаря вашей поддержке.

Низкий поклон моей команде. Всем огромное спасибо, в спорте бывают падения, но она поддерживала меня даже в трудный момент. Я ей очень благодарен, я это ценю. Вместе мы еще добьемся больших вершин, — сказал Моминов после боя.

Для Моминова этот поединок стал дебютным на территории России — большинство своих поединков в профи-боксе он провел в США, также боксировал в Аргентине и на родине.