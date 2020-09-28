«Головкину было сложнее, я лучший средневес». Чарло — о победе над Деревянченко
Американец защитил титул WBC.
Американец защитил титул WBC.
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31−0, 22 КО) остался доволен своим выступлением в прошедшем поединке против украинца Сергея Деревянченко (13−3, 10 КО), которого он победил по очкам (UD 12) в Анкасвилле (США), и даже считает, что показал себя лучшим средневесом современности.
«Мы дрались кость в кость, не делая ни шагу назад, — заявил
«Мой джеб сделал разницу, и мы завоевали победу, — резюмирует Чарло. — Я хотел его нокаутировать, но нельзя же это сделать со всеми. Я финишер, но должен сохранять самообладание, даже когда потряс соперника. Как бы то ни было, я попадал нужными ударами, чтобы добиться победы. Весь мир понимает, что мне по силам драться с лучшими. Деревянченко устроил Головкину гораздо более сложное испытание, чем мне, и это говорит о наших уровнях. Я — лучший средневес в мире».
Напомним, Деревянченко дрался с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в октябре 2019 года. Украинец уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел выстоять всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.