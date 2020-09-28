«Головкину было сложнее, я лучший средневес». Чарло — о победе над Деревянченко

Источник: AP 2020

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31−0, 22 КО) остался доволен своим выступлением в прошедшем поединке против украинца Сергея Деревянченко (13−3, 10 КО), которого он победил по очкам (UD 12) в Анкасвилле (США), и даже считает, что показал себя лучшим средневесом современности.

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«Мы дрались кость в кость, не делая ни шагу назад, — заявил а-Чарло. — Это должен был быть один из самых сложных поединков в моей карьере, и мы справились с тестом. У него был шанс панчера, и, конечно, бой в любой момент мог пойти в другую сторону. Я слушал свой угол, выполнял геймплан и получил победу. Не сказал бы, что это было легко, но мы гнули свою линию и в итоге добились своего».

«Мой джеб сделал разницу, и мы завоевали победу, — резюмирует Чарло. — Я хотел его нокаутировать, но нельзя же это сделать со всеми. Я финишер, но должен сохранять самообладание, даже когда потряс соперника. Как бы то ни было, я попадал нужными ударами, чтобы добиться победы. Весь мир понимает, что мне по силам драться с лучшими. Деревянченко устроил Головкину гораздо более сложное испытание, чем мне, и это говорит о наших уровнях. Я — лучший средневес в мире».