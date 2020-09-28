Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
19:45
Фулхэм
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
12:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкину было сложнее, я лучший средневес». Чарло — о победе над Деревянченко

Американец защитил титул WBC.

Наверх
Источник: AP 2020

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31−0, 22 КО) остался доволен своим выступлением в прошедшем поединке против украинца Сергея Деревянченко (13−3, 10 КО), которого он победил по очкам (UD 12) в Анкасвилле (США), и даже считает, что показал себя лучшим средневесом современности.

Читайте также
Деревянченко в третий раз в карьере проиграл титульный бой

«Мы дрались кость в кость, не делая ни шагу назад, — заявил а-Чарло. — Это должен был быть один из самых сложных поединков в моей карьере, и мы справились с тестом. У него был шанс панчера, и, конечно, бой в любой момент мог пойти в другую сторону. Я слушал свой угол, выполнял геймплан и получил победу. Не сказал бы, что это было легко, но мы гнули свою линию и в итоге добились своего».

«Мой джеб сделал разницу, и мы завоевали победу, — резюмирует Чарло. — Я хотел его нокаутировать, но нельзя же это сделать со всеми. Я финишер, но должен сохранять самообладание, даже когда потряс соперника. Как бы то ни было, я попадал нужными ударами, чтобы добиться победы. Весь мир понимает, что мне по силам драться с лучшими. Деревянченко устроил Головкину гораздо более сложное испытание, чем мне, и это говорит о наших уровнях. Я — лучший средневес в мире».

Напомним, Деревянченко дрался с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в октябре 2019 года. Украинец уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел выстоять всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

Читайте также
Задержан предполагаемый виновник гибели экс-хоккеиста казахстанского клуба
Ответ и благодарность критикам. «Локомотив» обыграл ЦСКА в РПЛ
Первая ракетка России сохранила позиции в рейтинге WTA
Три российских теннисиста сохранили места в топ-20 рейтинга ATP
Чимаев заявил, что хочет провести бой с чемпионом UFC
Игрок «Барсы» повторил достижение Месси восьмилетней давности
Опубликован видеоанонс боя Нурмагомедова и Гэтжи
Защита избитого Широковым арбитра пожаловалась главе СК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь