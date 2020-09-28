Белорусский боксер Михаил Долголевец выиграл титул IBF Eurasia

Соперником белоруса в споре за вакантный пояс был боксер из Казахстана Арман Рысбек.
Оба боксера вели поединок в высоком темпе, охотно ввязываясь в обмен ударами. Белорусский спортсмен действовал активнее соперника. В итоге это принесло свои плоды. Казахстанец в пятом раунде отказался от продолжения боя, и Михаил Долголевец отпраздновал победу техническим нокаутом.
В еще одном бою казахстанский боксер Бобиржан Моминов победил российского спортсмена Вагинака Тамразяна раздельным решением судей (97:93, 96:94, 95:95). Таким образом, боксер из Казахстана завоевал пояс IBF Eurasia в полусреднем весе.
Кроме того, отметим достижение россиянина Вильдана Минасова, который завоевал вакантный пояс WBC Asia в легком весе, победив боксера из Казахстана Дастана Садуулы техническим нокаутом.