Белорусский боксер Михаил Долголевец выиграл титул IBF Eurasia

Соперником белоруса в споре за вакантный пояс был боксер из Казахстана Арман Рысбек.

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Оба боксера вели поединок в высоком темпе, охотно ввязываясь в обмен ударами. Белорусский спортсмен действовал активнее соперника. В итоге это принесло свои плоды. Казахстанец в пятом раунде отказался от продолжения боя, и Михаил Долголевец отпраздновал победу техническим нокаутом.

В еще одном бою казахстанский боксер Бобиржан Моминов победил российского спортсмена Вагинака Тамразяна раздельным решением судей (97:93, 96:94, 95:95). Таким образом, боксер из Казахстана завоевал пояс IBF Eurasia в полусреднем весе.