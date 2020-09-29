Российская боксерша вызвала на бой Бузову

«Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого. Ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала 26-летняя спортсменка.