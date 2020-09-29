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10:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская боксерша вызвала на бой Бузову

Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой певицу Ольгу Бузову. Семенова заявила, что готова побоксировать с 34-летней певицей.

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«Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого. Ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала 26-летняя спортсменка.

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В августе Семенова потерпела поражение на турнире в Казани. 21-летняя Анна Красноперова нокаутировала соперницу на девятой секунде боя, и это одно из самых быстрых досрочных завершений поединка в истории женского бокса.

В июне прошлого года Бузова прожила два дня в качестве футболистки каталонской «Барселоны». Бывший защитник команды Жулиано Беллетти обучил певицу финтам на поле стадиона «Камп Ноу».

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