«Ты придаешь мне сил». Моминов трогательно поблагодарил отца после завоевания титула IBF
Казахстанский боксер выиграл главный бой турнира в России.
Казахстанский боксер выиграл главный бой турнира в России.
Казахстанский боксер Бобиржан Моминов, одержавший накануне свою 12-ю победу в профессиональной карьере над Вагинаком Тамразяном из России, поблагодарил свою команду и болельщиков за поддержку, передает корреспондент Vesti.kz. Бывший
«По завершению боя я понимаю, сколько труда и сил ушло на этот поединок. Но именно сейчас я понимаю, какая энергетика вчера наполняла меня и укрепляла мою стойкость. Эта награда была достигнута совместными усилиями! Имея возможность, хотел бы поблагодарить всех тех, кто был со мной и верил в меня.
— Аллах, который ниспослал мне такую жизнь, такую возможность;.
— Моя команда, которая трудится во имя достижения наших целей;.
— Вы, мои зрители, земляки, которые со мной, несмотря на расстояние;.
— И конечно же, мои родители, которые на протяжении всего боя с глазами, полными слез, молились и переживали за меня! Низкий вам поклон!
Отец мой, я был рад увидеть тебя на таком важном поединке. Твое присутствие придало мне еще больше уверенности на ринге! Ты поддерживаешь меня по жизни и придаешь мне сил, чтобы взлететь еще выше!" — написал на своей странице в Instagram Моминов.
Напомним, что Моминов дрался с Тамразяном на турнире в Казани. Это был первый поединок казахстанца в России. Несмотря на нокдаун в первом раунде, Моминов выстоял, а затем перехватил преимущество. По итогам десяти раундов судьи отдали победу Моминову, который после выигрыша анонсировал чемпионский бой.