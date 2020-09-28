«Точно состоится 21 ноября?» Промоутер высказался о бое Головкина с Шереметой

Оказывается, что не только боец отшучивается на эту тему, но и его промоутер Анджей Василевски (KnockOut Promotions): «Пытаюсь вспомнить, сколько уже “точных” дат было у поединка Головкин — Шеремета. Что у меня получилось? Ну, как минимум это уже шестая “точная” дата… А если серьезно, то в США дело сдвинулось с мертвой точки. Состоялось несколько крупных вечеров бокса. Не исключено, что мы реально вскоре получим официальную дату. Пока что подтверждаю только то, что 21 ноября реально обсуждается. Как и подтверждаю то, что обговаривают Калифорнию. Надеюсь, на этот раз все получится…».