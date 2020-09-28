«Точно состоится 21 ноября?» Промоутер высказался о бое Головкина с Шереметой
В последний раз GGG выходил на ринг в прошлом году.
В последний раз GGG выходил на ринг в прошлом году.
Пандемия коронавируса со всеми вытекающими последствиями стала причиной нескольких кряду отмен боя между чемпионом IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21−0, 5 КО), сообщает vRINGe.com.
Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) подтвердил данные инсайдера о том, что схватка состоится 21 ноября в Карсоне (пригород
В прошлом месяце Шеремета решил пошутить на тему постоянных переносов боя, опубликовав в соцсетях фото возле посольства Казахстана в Варшаве (Польша).
Оказывается, что не только боец отшучивается на эту тему, но и его промоутер Анджей Василевски (KnockOut Promotions): «Пытаюсь вспомнить, сколько уже “точных” дат было у поединка Головкин — Шеремета. Что у меня получилось? Ну, как минимум это уже шестая “точная” дата… А если серьезно, то в США дело сдвинулось с мертвой точки. Состоялось несколько крупных вечеров бокса. Не исключено, что мы реально вскоре получим официальную дату. Пока что подтверждаю только то, что 21 ноября реально обсуждается. Как и подтверждаю то, что обговаривают Калифорнию. Надеюсь, на этот раз все получится…».
В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в