Экс-соперник Головкина узнал дату и соперника по следующему бою

Бой будет состоять из десяти раундов и пройдет в лимите второго среднего веса до 76,2 килограмма против не самого грозного оппонента — 38-летнего соотечественника Фрэнси Нтету (17−3, 4 КО), который проиграл три из четырех последних поединков (все досрочно) и уже два года как не выходил на ринг.