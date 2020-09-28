Экс-соперник Головкина узнал дату и соперника по следующему бою
Они встречались пять лет назад.
Они встречались пять лет назад.
Бывший чемпион мира Давид Лемье (41−4, 34 КО) следующий поединок проведет 10 октября в Квебеке (Канада), сообщает vRINGe.com.
Бой будет состоять из десяти раундов и пройдет в лимите второго среднего веса до 76,2 килограмма против не самого грозного оппонента — 38-летнего соотечественника Фрэнси Нтету (17−3, 4 КО), который проиграл три из четырех последних поединков (все досрочно) и уже два года как не выходил на ринг.
Последний бой Лемье провел в декабре прошлого года против украинца Максима Бурсака, которого победил раздельным судейским решением (94−93, 93−94, 94−93).
Напомним, Лемье владел титулом IBF в 2015 году, но потерял его после поражения нокаутом от казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 3 5 КО).