Прислали «почтальончика», или почему казахстанец выиграл титул от IBF после нокдауна

Казахстанец Бобиржан Моминов (12−0, 8 КО) в бою за пояс IBF Eurasia в полусреднем весе мог «сломаться» после нокдауна в начале встречи, но вовремя собрался и одержал волевую победу. Рефери и экс-боксер-профессионал Серикжан Ешмагамбетов объяснил корреспонденту Vesti.kz решение судей, которые отдали титул 28-летнему Моминову.

Россиянин Вагинак Тамразян (17−8, 5 КО) получил преимущество в первом раунде, когда отправил казахстанца в нокдаун, но финальное решение было в пользу Моминова.

— Бывает такое, что ты «просыпаешь» начало боя: пока в ринге не получишь, в себя не приходишь. Ничего хорошего в этом нет, ведь звонки в твою голову. А он пропустил шальной правый боковой, но не такой уж и сильный. И потом, когда пошел удар, то Бобиржан был в движении, отходил, а тут такой «почтальончик». Такие удары не очень хорошо пропускать в начальных раундах.

Это меняет картину боя. Некоторые, которые послабее психологически, начинают суетиться. Бобиржан во втором раунде вышел и начал нагонять очки, а это тоже чревато… Вроде ты пошел отыгрываться, а можешь ведь и еще пропустить. Какой-нибудь жесткий контрудар. Таких вариантов очень много. Начинаешь возвращать удары и сам улетаешь.

Но ничего, Бобиржан хорошо отбоксировал. Мой счет практически один в один с теми, что выставили официально. Он боец! Молодец, собрался. Нужно было тактически переигрывать соперника, и он это сделал. Если первые семь-восемь раундов соперник еще выбрасывал удары, то затем уже «не дышал». Бензин закончился.

Бобиржан начал вытягивать на себя, водить за собой. Игровой стиль с жесткими ударами. Это хорошо получалось. Или угол ему подсказал, или он сам догадался, но это сработало. Соперник на ногах уже не успевал, но вблизи оставался опасным. У него вылетали заряженные удары. Он и визуально шире выглядел. Видимо, он хорошо гоняет. Но ничего, грамотно наш боксер отработал. Тактически переиграл. Без проблем выиграл, — считает Ешмагамбетов.