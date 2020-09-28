Только топы, или как хочет вернуться на ринг в США казахстанец с 12 нокаутами
Боксер не выступал восемь месяцев.
Боксер не выступал восемь месяцев.
Казахстанский
В январском поединке Эюбов проиграл Джарону Эннису (26−0, 24 КО), а перед новым выходом на ринг должен серьезно поработать над уменьшением веса.
«Варианты есть. Бои предлагают, но нужно сначала в форму войти. Для этого необходимы, как минимум, четыре недели.
Напомним, казахстанец Эюбов в профессионалах выступает с февраля 2012 года. За шесть лет поединков в США и Германии боксер выиграл 14 встреч подряд, а первое поражение потерпел только в прошлом году, когда выступил в андеркарте боя Геннадия Головкина. Позже Эюбов прокомментировал свое выступление.