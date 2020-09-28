Только топы, или как хочет вернуться на ринг в США казахстанец с 12 нокаутами

«Варианты есть. Бои предлагают, но нужно сначала в форму войти. Для этого необходимы, как минимум, четыре недели. Во-первых, нужно вернуться в свой вес. Во-вторых, начать работать на спаррингах. В-третьих, нужно быть в полном порядке, ведь мне предлагают хорошие бои. Не со средняками или слабыми боксерами, которых я могу пройти, а с топовыми бойцами. Поэтому я даже сейчас, в воскресенье, бегаю кросс. Готовлюсь. Бои будут хорошие с сильными оппонентами. И я не буду отказываться, ведь для этого я и тренируюсь. Буду биться», — рассказал Эюбов.