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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

Только топы, или как хочет вернуться на ринг в США казахстанец с 12 нокаутами

Боксер не выступал восемь месяцев.

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Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14−2−1, 12 КО) готовится к боям со сложной оппозицией, ведь он готов принять любой вызов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 34-летний спортсмен рассказал о том, какую он работу ведет перед возвращением после восьмимесячного простоя.

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В январском поединке Эюбов проиграл Джарону Эннису (26−0, 24 КО), а перед новым выходом на ринг должен серьезно поработать над уменьшением веса.

«Варианты есть. Бои предлагают, но нужно сначала в форму войти. Для этого необходимы, как минимум, четыре недели. Во-первых, нужно вернуться в свой вес. Во-вторых, начать работать на спаррингах. В-третьих, нужно быть в полном порядке, ведь мне предлагают хорошие бои. Не со средняками или слабыми боксерами, которых я могу пройти, а с топовыми бойцами. Поэтому я даже сейчас, в воскресенье, бегаю кросс. Готовлюсь. Бои будут хорошие с сильными оппонентами. И я не буду отказываться, ведь для этого я и тренируюсь. Буду биться», — рассказал Эюбов.

Напомним, казахстанец Эюбов в профессионалах выступает с февраля 2012 года. За шесть лет поединков в США и Германии боксер выиграл 14 встреч подряд, а первое поражение потерпел только в прошлом году, когда выступил в андеркарте боя Геннадия Головкина. Позже Эюбов прокомментировал свое выступление.

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