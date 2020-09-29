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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Пакьяо согласился на бой с Макгрегором

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо согласился выйти на ринг с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

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Об этом рассказал помощник Пакьяо Джек Джонсон.

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«Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю гонорара Мэнни направит на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса», — приводит слова Джонсона издание Bloody Elbow.

32-летний Конор Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В августе 2017 года он сразился с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.

Напомним, в мае 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

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