Победители ЧМ по боксу среди военнослужащих в Москве получат автомобили и квартиры
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Победители чемпионата мира по боксу среди военнослужащих получат автомобили и квартиры. Об этом на
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Победители чемпионата мира по боксу среди военнослужащих получат автомобили и квартиры. Об этом на
«Федерация бокса России берет призовой фонд на себя, будем делать призовые. Призы будут очень хорошие — автомобили и квартиры получат, но для этого необходима победа», — сказал Кремлев.
Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдет с 20 по 27 сентября в Москве.