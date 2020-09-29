Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Гент
Футбол. Зарубежный
22:30
Хетафе
Бетис
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13:32 (мск), источник: ТАСС

Победители ЧМ по боксу среди военнослужащих в Москве получат автомобили и квартиры

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Победители чемпионата мира по боксу среди военнослужащих получат автомобили и квартиры. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Федерация бокса России берет призовой фонд на себя, будем делать призовые. Призы будут очень хорошие — автомобили и квартиры получат, но для этого необходима победа», — сказал Кремлев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдет с 20 по 27 сентября в Москве.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
4 россиянина с Кубком Стэнли. «Тампа» победила «Даллас» в финале
«Барселона» отказалась продавать форварда в МЮ за 150 млн евро
ФК «Спартак» думает о возвращении исторической эмблемы к юбилею
Назван самый ценный игрок Кубка Стэнли
«Аталанта» заплатит «Спартаку» за участие в воспитании Миранчука
Плющенко осудил публикацию личной переписки Загитовой и супруги
Бойцы UFC начали избегать встречи с Новым Хабибом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь