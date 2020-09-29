В Казахстане покажут в прямом эфире бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

Объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко (14−1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15−0, 12 КО), обладателем пояса IBF, в Казахстане в прямом эфире покажет телеканал «Хабар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также Представлен официальный постер к бою Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

Бой пройдет в рамках легкого веса (до 61,2 килограмма) 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Казахстане будет уже утро следующего дня.

Трансляция на «Хабаре» начнется в 08:00 по времени Нур-Султана 18 октября.

Напомним, последний бой 32-летний Ломаченко провел 31 августа 2019 года в Лондоне, где судейским решением победил британца Люка Кэмпбелла.