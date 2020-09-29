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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

Он будет драться с Теофимо Лопесом.

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Объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко (14−1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15−0, 12 КО), обладателем пояса IBF, в Казахстане в прямом эфире покажет телеканал «Хабар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бой пройдет в рамках легкого веса (до 61,2 килограмма) 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Казахстане будет уже утро следующего дня.

Трансляция на «Хабаре» начнется в 08:00 по времени Нур-Султана 18 октября.

Напомним, последний бой 32-летний Ломаченко провел 31 августа 2019 года в Лондоне, где судейским решением победил британца Люка Кэмпбелла.

23-летний Лопес в декабре прошлого года в Нью-Йорке нокаутировал во втором раунде ганского боксера Ричарда Комми, тем самым завоевав титул чемпиона мира по версии IBF.

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