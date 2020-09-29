Гассиев проведет бой с американцем Джонсоном 31 октября в Сочи

Джонсон был претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 41-летнего боксера 35 побед (19 нокаутом), 17 поражений и одна ничья.

В послужном списке бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. В последний раз он выходил на ринг в июне 2018 года, проиграв украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.