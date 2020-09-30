Карина Ибрагимова: Мама хотела, чтобы я занималась танцами, а я влюбилась в бокс
Чем же привлекает женщин этот жесткий вид спорта?
Чем же привлекает женщин этот жесткий вид спорта?
После смягчения карантинных мер, связанного с постепенной нормализацией эпидемиологической обстановки в Казахстане, отечественные спортсмены теперь уже с новыми силами начинают вливаться в привычный для них тренировочный процесс, по которому они наверняка успели основательно соскучиться.
Корреспондент Prosports.kz попробовал выяснить у члена женской национальной сборной Казахстана по боксу, бронзовой медалистки чемпионата мира 2018 года Карины Ибрагимовой, как отразилась пандемия на жизни спортсменов, предварительно узнав у четырехкратной
— Карина, расскажите, как судьба свела вас с боксом и в каком возрасте это произошло?
— В бокс я пришла поздно, в возрасте 16−17 лет. Мой папа всегда хотел, чтобы я занималась спортом. В детстве ходила на футбол, но тогда я была маленькой, и ездить на тренировки было далеко. Потом папа со своим лучшим другом, мои первым тренером, полгода уговаривали меня, чтобы я пошла на бокс,
— Чем вас
— Как я уже сказала, это получилось случайно, но мне нравится, что в этом виде очень жесткая дисциплина, нужно надеяться только на себя, серьезно относиться к тренировкам и режиму. Мама, конечно же, хотела, чтобы я занималась танцами или музыкой. Я занималась этим в школе, но мне не нравилось. В школьные годы я перепробовала все виды спорта, музыку и танцы, но вот самым последним оказался бокс.
— Кто был вашим первым тренером в боксе?
— Петр Леонидович Булка, мастер спорта СССР международного класса, а также заслуженный тренер Республики Казахстан — Александр Александрович Высоцкий. Петр Леонидович тренировал меня до перехода во взрослый бокс, а с восемнадцати лет меня тренирует Александр Высоцкий.
— До какого возраста ваша спортивная подготовка проходила в родном городе?
— В родном городе мы тренируемся и сейчас, но именно в Красном Яре я занималась до мая 2015 года, однако большинство времени мы находимся на сборах. Очень часто ведем подготовку на наших базах в Щучинске — «Жаксы» и «Жаксы-2» благодаря Батырбеку Турсынбековичу Уалиеву. Батырбек Турсынбекович вносит огромный вклад в развитие акмолинского бокса и спорта в целом. Можно даже сказать, не только акмолинского, но и казахстанского, за что ему огромное спасибо. Спортшкола в поселке «Жаксы» построена им. Там мы готовимся, тренируемся, а те, кто учится в школе, имеют возможность совмещать учебу и тренировки, так как на базе есть общежитие. Две шикарные базы в городе Щучинск, где есть все условия для полноценных тренировок.
— Помимо вас Акмолинскую область в национальной женской сборной Казахстана по боксу представляют Молдир Базарбаева, Жансая Балтабекова, Дина Жоламан, а у мужчин — Темиртас Жусупов и Оразбек Асылкулов. Чем можно объяснить такую популярность и успешность этого вида спорта в родном для вас регионе, как считаете?
— Я думаю, что,
— Кроме бокса в Акмолинской области какие еще виды спорта развиты?
— Женский и мужской футбол. Мужская команда играет в высшей лиге чемпионата Казахстана, а женская — недавно вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Хорошо развиты виды борьбы, также в «Жаксах» тренирует олимпийский чемпион Юрий Мельниченко.
— Кого из известных спортсменов, не представляющих бокс, вы знаете из родного региона?
— Это тяжелоатлетка Мария Грабовецкая, наш знаменитый лыжник, олимпийский чемпион Владимир Смирнов. Из действующих спортсменов знаю некоторых футболистов. Например, Султана Абилгазы, который сейчас играет в «Тоболе».
— Как думаете, пандемия коронавируса повлияет на развитие спорта в стране?
— Думаю, что отразится. Все спортсмены остались без практики, нет турниров, нет соревнований, а это сказывается на опыте. Соревновательный и тренировочный опыт очень разнятся, потому что даже обычный спарринг сильно отличается от боя на турнире.
— Как женская национальная сборная Казахстана по боксу справляется с последствиями пандемии?
— В данный момент мы проходим второй этап сборов. Месяц находимся на базе в Алматы. Перед выездом сдавали
— Существуют ли уже ориентировочные сроки будущих международных турниров?
— Насчет международных турниров ничего неизвестно, так как границы закрыты. Это уже не от нас зависящий фактор. Но, например, в России и Польше проходят разные турниры и соревнования.
— Какие цели вы ставите перед собой?
— Самая главная цель — это чемпионат Казахстана. От него будем отталкиваться дальше. Все зависит от результата на домашнем чемпионате, так как по его итогам определяется состав национальной сборной.