Карина Ибрагимова: Мама хотела, чтобы я занималась танцами, а я влюбилась в бокс

Источник: Prosports.kz

После смягчения карантинных мер, связанного с постепенной нормализацией эпидемиологической обстановки в Казахстане, отечественные спортсмены теперь уже с новыми силами начинают вливаться в привычный для них тренировочный процесс, по которому они наверняка успели основательно соскучиться.

Корреспондент Prosports.kz попробовал выяснить у члена женской национальной сборной Казахстана по боксу, бронзовой медалистки чемпионата мира 2018 года Карины Ибрагимовой, как отразилась пандемия на жизни спортсменов, предварительно узнав у четырехкратной вице-чемпионки нашей страны все детали ее прихода в этот жесткий вид единоборств.

— Карина, расскажите, как судьба свела вас с боксом и в каком возрасте это произошло?

— В бокс я пришла поздно, в возрасте 16−17 лет. Мой папа всегда хотел, чтобы я занималась спортом. В детстве ходила на футбол, но тогда я была маленькой, и ездить на тренировки было далеко. Потом папа со своим лучшим другом, мои первым тренером, полгода уговаривали меня, чтобы я пошла на бокс, все-таки это олимпийский вид спорта, нужно было попробовать себя и так далее. Если честно, я не хотела идти, но чтобы меня оставили в покое, решила пойти. Через пару недель после этого меня отправили на соревнования, где я заняла третье место. С этого момента я поставила перед собой цель стать сильнее и быть первой. Так получилось, что влюбилась в бокс и до сих пор нахожусь в этом виде спорта благодаря своему первому тренеру и папе.

— Чем вас все-таки мог привлечь такой нетипичный для женского пола вид спорта?

— Как я уже сказала, это получилось случайно, но мне нравится, что в этом виде очень жесткая дисциплина, нужно надеяться только на себя, серьезно относиться к тренировкам и режиму. Мама, конечно же, хотела, чтобы я занималась танцами или музыкой. Я занималась этим в школе, но мне не нравилось. В школьные годы я перепробовала все виды спорта, музыку и танцы, но вот самым последним оказался бокс.

— Кто был вашим первым тренером в боксе?

— Петр Леонидович Булка, мастер спорта СССР международного класса, а также заслуженный тренер Республики Казахстан — Александр Александрович Высоцкий. Петр Леонидович тренировал меня до перехода во взрослый бокс, а с восемнадцати лет меня тренирует Александр Высоцкий.

Источник: Prosports.kz

— До какого возраста ваша спортивная подготовка проходила в родном городе?

— В родном городе мы тренируемся и сейчас, но именно в Красном Яре я занималась до мая 2015 года, однако большинство времени мы находимся на сборах. Очень часто ведем подготовку на наших базах в Щучинске — «Жаксы» и «Жаксы-2» благодаря Батырбеку Турсынбековичу Уалиеву. Батырбек Турсынбекович вносит огромный вклад в развитие акмолинского бокса и спорта в целом. Можно даже сказать, не только акмолинского, но и казахстанского, за что ему огромное спасибо. Спортшкола в поселке «Жаксы» построена им. Там мы готовимся, тренируемся, а те, кто учится в школе, имеют возможность совмещать учебу и тренировки, так как на базе есть общежитие. Две шикарные базы в городе Щучинск, где есть все условия для полноценных тренировок.

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— Помимо вас Акмолинскую область в национальной женской сборной Казахстана по боксу представляют Молдир Базарбаева, Жансая Балтабекова, Дина Жоламан, а у мужчин — Темиртас Жусупов и Оразбек Асылкулов. Чем можно объяснить такую популярность и успешность этого вида спорта в родном для вас регионе, как считаете?

— Я думаю, что, во-первых, все это зависит от тренера. Наш личный тренер Александр Высоцкий сам является мастером спорта СССР международного класса и много лет находился в сборной Советского Союза. Он умеет влюбить детей в бокс. Повторюсь, что благодаря Батырбеку Уалиеву нас очень сильно поддерживает аким Акмолинской области Ермек Боранбаевич Мыржакпаев, Школой высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта Акмолинской области выделяется экипировка, зарплата и все необходимое. Думаю, что дети, которые приходят на тренировки, видят, что старшие боксеры достигают успехов, и тоже стремятся быть похожими на них, понимая, что, если выиграть крупные соревнования, можно получить машину, квартиру. Все это — мотивация.

Источник: Prosports.kz

— Кроме бокса в Акмолинской области какие еще виды спорта развиты?

— Женский и мужской футбол. Мужская команда играет в высшей лиге чемпионата Казахстана, а женская — недавно вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Хорошо развиты виды борьбы, также в «Жаксах» тренирует олимпийский чемпион Юрий Мельниченко.

— Кого из известных спортсменов, не представляющих бокс, вы знаете из родного региона?

— Это тяжелоатлетка Мария Грабовецкая, наш знаменитый лыжник, олимпийский чемпион Владимир Смирнов. Из действующих спортсменов знаю некоторых футболистов. Например, Султана Абилгазы, который сейчас играет в «Тоболе».

Источник: Prosports.kz

— Как думаете, пандемия коронавируса повлияет на развитие спорта в стране?

— Думаю, что отразится. Все спортсмены остались без практики, нет турниров, нет соревнований, а это сказывается на опыте. Соревновательный и тренировочный опыт очень разнятся, потому что даже обычный спарринг сильно отличается от боя на турнире.

— Как женская национальная сборная Казахстана по боксу справляется с последствиями пандемии?

— В данный момент мы проходим второй этап сборов. Месяц находимся на базе в Алматы. Перед выездом сдавали ПЦР-тест и по приезде после карантина через семь дней повторно. У всех он показал отрицательный результат. Потихоньку все втягиваются в тренировочный процесс, но дома, конечно, тоже тренировались и поддерживали форму.

Источник: Prosports.kz

— Существуют ли уже ориентировочные сроки будущих международных турниров?

— Насчет международных турниров ничего неизвестно, так как границы закрыты. Это уже не от нас зависящий фактор. Но, например, в России и Польше проходят разные турниры и соревнования.

— Какие цели вы ставите перед собой?