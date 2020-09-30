Дело за титулом. В команде Елеусинова раскрыли детали подготовки к бою с экс-чемпионом мира

Источник: AP 2020

Казахстанский олимпийский золотой медалист Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) готовится к первому в профессиональной карьере титульному поединку против бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23−2, 12 КО). Менеджер экс-капитана национальной сборной Зия Алиев поделился корреспондентом Vesti.kz ситуацией с определением пояса для боя.

Бой против Индонго станет первым для Елеусинова в 2020 году. Команда казахстанца ожидает, что олимпийский чемпион вернется на ринг через два месяца.

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«Скоро выйдет определенная дата. Это будет конец ноября, это точно, — прокомментировал ситуацию менеджер Елеусинова. — Команда работает над подготовкой к бою».

Представитель казахстанского полусредневеса подтвердил, что экс-чемпион мира Индонго уже разобран тренерским штабом, а он занимается подбором титула для боя.

«Соперника изучили очень хорошо, ведь о нем много информации. Данияр тренируется и проводит спарринги. Все, как положено, — продолжает Алиев. — По поводу титула: мы выбираем тот пояс, который свободен. В этом весе многие пояса заняты, а Данияр не может драться, например, за WBA Asia, ведь он боксирует в США. Прорабатываем этот вопрос».

Другая дата? Названы сроки титульного поединка олимпийского чемпиона из Казахстана.

Добавим, что ранее рассматривался вариант титульного боя для Елеусинова в Казахстане, но эта возможность пока не реализована. Практически все свои встречи казахстанский олимпийский чемпион провел в США. Еще он боксировал в Великобритании и Монако.