Мэйуэзер назвал сумму за проведение реванша с Макгрегором

Мэйуэзер заявил, что согласится на бой за 300 миллионов долларов. При этом он обратил внимание на то, что ирландец не умеет бить. 43-летний спортсмен добавил, что мог бы встретиться на ринге с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, но тоже за 300 миллионов.