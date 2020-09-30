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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Выходите на ринг, и не забудьте пояс». Алимханулы бросил вызов чемпионам в весе Головкина

Возвращение казахстанца ожидается в октябре.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) в очередной раз обратился к чемпионам мира в своем дивизионе.

«Чемпионы в 160 фунтах, я жду вас на ринге! Просто выходите на ринг. Остальную работу я сделаю сам. Но не забудьте пояс», — написал Алимханулы в твиттере.

Добавим, что чемпионом мира по версии WBC в среднем весе является американец Джермалл Чарло, его соотечественнику Деметриусу Андраде принадлежит пояс WBO в этой же категории. Мексиканец Сауль «Канело» Альварес — действующий чемпион в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).

Также в среднем весе выступает именитый соотечественник Алимханулы — Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение казахстанца намечено на 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Команда вынуждены была искать нового соперника.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

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