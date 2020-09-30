«Выходите на ринг, и не забудьте пояс». Алимханулы бросил вызов чемпионам в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) в очередной раз обратился к чемпионам мира в своем дивизионе.

«Чемпионы в 160 фунтах, я жду вас на ринге! Просто выходите на ринг. Остальную работу я сделаю сам. Но не забудьте пояс», — написал Алимханулы в твиттере.

Добавим, что чемпионом мира по версии WBC в среднем весе является американец Джермалл Чарло, его соотечественнику Деметриусу Андраде принадлежит пояс WBO в этой же категории. Мексиканец Сауль «Канело» Альварес — действующий чемпион в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).

Также в среднем весе выступает именитый соотечественник Алимханулы — Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO.

Возвращение казахстанца намечено на 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Команда вынуждены была искать нового соперника.