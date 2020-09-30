«Выходите на ринг, и не забудьте пояс». Алимханулы бросил вызов чемпионам в весе Головкина
Возвращение казахстанца ожидается в октябре.
Возвращение казахстанца ожидается в октябре.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) в очередной раз обратился к чемпионам мира в своем дивизионе.
«Чемпионы в 160 фунтах, я жду вас на ринге! Просто выходите на ринг. Остальную работу я сделаю сам. Но не забудьте пояс», — написал Алимханулы в твиттере.
Добавим, что чемпионом мира по версии WBC в среднем весе является американец Джермалл Чарло, его соотечественнику Деметриусу Андраде принадлежит пояс WBO в этой же категории. Мексиканец Сауль «Канело» Альварес — действующий чемпион в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).
Также в среднем весе выступает именитый соотечественник Алимханулы — Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO.
Возвращение казахстанца намечено на 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.