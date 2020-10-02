Супертяжеловесам помешали футболисты

Источник: AP 2020

Новый поединок британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) переносится уже в третий раз. И если ранее изменение дат было вызвано пандемией коронавируса, то теперь главной причиной стали назначенные на день боя, 19 декабря, поединка Национальной футбольной лигой (НФЛ) матчи по американскому футболу, съедающие рейтинги.

О переносе боя за чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе с участием Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера объявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. В сентябре он же анонсировал дату проведения матча — 19 декабря, которая перестала теперь быть актуальной.

Эта новость вошла в число главных в мировом спорте из-за статуса противостояния двух супертяжей. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались дважды. Первый их бой в декабре 2018 года завершился ничьей. Во втором — в феврале уже текущего года — досрочную победу в седьмом раунде одержал сохранявший на протяжении всего поединка колоссальный перевес Тайсон Фьюри. Уайлдер, уступивший тогда британцу чемпионский пояс, сразу воспользовался правом на реванш.

Между тем новую встречу Фьюри и Уайлдера приходится переносить уже в третий раз. Она, как первоначально планировалось, должна была пройти еще в июле, затем — в октябре. Оба раза сдвигать бой приходилось из-за пандемии коронавируса, полностью парализовавшей спорт более чем на полгода. Но теперь, как сообщил ESPN Боб Арум, причина оказалась другой: поединок совпал по времени проведения с важными матчами по американскому футболу. Две игры Национальной футбольной лиги и еще пять — студенческой — пройдут как раз 19 декабря.

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Арум добавил, что инициатива перенести схватку принадлежит двум владеющим телеправами на нее компаниям — ESPN и Fox.

В том случае, если резонансные события — пользующиеся колоссальной популярностью в США игры НФЛ и бой за титул чемпиона WBC — будут проходить в один день, это сильно ударит по рейтингам обоих.

Организаторы поединка уже сообщили, что надеются передвинуть схватку Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера на начало декабря, то есть все-таки устроить ее еще в этом году. Другого выбора у промоутеров по большому счету и нет. Фьюри заранее поставил им довольно жесткий ультиматум: или матч с Уайлдером состоится в 2020 году, или не состоится вообще. Даже пустые трибуны на стадионе — реванш, кстати, должен пройти на домашней для клуба НФЛ «Лас-Вегас Рейдерс» арене — британца не сильно смущали.