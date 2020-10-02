Супертяжеловесам помешали футболисты
Третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера снова перенесен.
Третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера снова перенесен.
Новый поединок британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) переносится уже в третий раз. И если ранее изменение дат было вызвано пандемией коронавируса, то теперь главной причиной стали назначенные на день боя, 19 декабря, поединка Национальной футбольной лигой (НФЛ) матчи по американскому футболу, съедающие рейтинги.
О переносе боя за чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе с участием Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера объявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. В сентябре он же анонсировал дату проведения матча — 19 декабря, которая перестала теперь быть актуальной.
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Между тем новую встречу Фьюри и Уайлдера приходится переносить уже в третий раз. Она, как первоначально планировалось, должна была пройти еще в июле, затем — в октябре. Оба раза сдвигать бой приходилось
Арум добавил, что инициатива перенести схватку принадлежит двум владеющим телеправами на нее компаниям — ESPN и Fox.
В том случае, если резонансные события — пользующиеся колоссальной популярностью в США игры НФЛ и бой за титул чемпиона WBC — будут проходить в один день, это сильно ударит по рейтингам обоих.
Организаторы поединка уже сообщили, что надеются передвинуть схватку Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера на начало декабря, то есть
Екатерина Ремизова.