Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Анже
51
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Сампдория
12
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Майнц
40
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
23
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо НН
42
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
СКА
13
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
12:37 (мск), источник: Vesti.kz

ESPN назвал дату следующего боя Геннадия Головкина

Он не выходил в ринг с осени прошлого года.

Наверх
Источник: AP 2020

Возвращение в ринг чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) намечено на 20 ноября. В этот день он проведет бой против обязательного претендента по линии IBF поляка Камила Шеремета (21−0, 5 КО), сообщает ESPN.

Отмечается, что источники, близкие к организации вечера бокса, сообщили, что стриминговая платформа DAZN будет готова продолжить серию боксерских мероприятий по пятницам, учитывая плотный график на последние недели года, который будет включать бои с участием Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Энтони Джошуа, Мигеля Берчельта, Оскара Вальдеса, Тайсона Фьюри, в том числе поединок Головкина.

GGG не выходил на ринг с октября 2019 года, когда он решением победил украинца Сергея Деревянченко в Нью-Йорке и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

Также сообщается, что Головкин видится явным фаворитом в предстоящем бою с поляком.

Российского бойца уволили из UFC за четыре поражения подряд
Стал известен состав групп в Лиге Европы
Баскетболисты «Химок» проиграли в стартовом туре Евролиги
«Динамо» объявило о переходе футболиста в немецкий клуб
СМИ: «Даллас» намерен предложить новый контракт Худобину
Назван состав сборной Турции на матч Лиги наций с россиянами
Дерби двух столиц и другие матчи: Топ-5 ставок выходных
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь