ESPN назвал дату следующего боя Геннадия Головкина

Источник: AP 2020

Возвращение в ринг чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) намечено на 20 ноября. В этот день он проведет бой против обязательного претендента по линии IBF поляка Камила Шеремета (21−0, 5 КО), сообщает ESPN.

Отмечается, что источники, близкие к организации вечера бокса, сообщили, что стриминговая платформа DAZN будет готова продолжить серию боксерских мероприятий по пятницам, учитывая плотный график на последние недели года, который будет включать бои с участием Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Энтони Джошуа, Мигеля Берчельта, Оскара Вальдеса, Тайсона Фьюри, в том числе поединок Головкина.

GGG не выходил на ринг с октября 2019 года, когда он решением победил украинца Сергея Деревянченко в Нью-Йорке и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.