Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы
Ему подобрали нового соперника.
Ему подобрали нового соперника.
Американская промоутерская компания Top Rank официально объявила о бое казахстанского проспекта среднего веса Жанибека Алимханулы (8−0, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет 9 октября в
Напомним, изначально ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако тот боксер получил травму на тренировке.
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.