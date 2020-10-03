Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы

Напомним, изначально ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако тот боксер получил травму на тренировке.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.