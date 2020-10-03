Деревянченко вслед за неудачным возвращением после поражения от Головкина может сменить весовую категорию
Его третья попытка завоевать титул провалилась.
Его третья попытка завоевать титул провалилась.
Украинский
На прошлой неделе он потерпел поражение в третьей своей попытке завоевать титул в среднем дивизионе.
В 2018 году Деревянченко проиграл чемпионский бой Дэниелу Джейкобсу, а в 2019-м был повержен в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, где на кону стояли два пояса.
В минувшие же выходные он уступил американцу Джермаллу Чарло, который владеет поясом WBC в среднем весе.