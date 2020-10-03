Шеремета отменяется? Озвучены сроки третьего боя Головкин — «Канело»
Появилось мнение, что именно этот бой для GGG станет следующим.
Появилось мнение, что именно этот бой для GGG станет следующим.
Ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс поделился информацией о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), сообщают Vesti.kz.
Он считает, что Головкину не станут организовывать другой поединок, пока не будет устроена встреча с мексиканцем.
«Мы не должны быть настолько глупы, чтобы думать, что DAZN, вложивший значительные средства в GGG и “Канело”, даст
Напомним, что Головкин должен провести защиту своего титула чемпиона IBF в среднем весе против поляка Камилы Шереметы (21−0, 5 КО). Недавно появилась информация, что этот бой состоится