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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Шеремета отменяется? Озвучены сроки третьего боя Головкин — «Канело»

Появилось мнение, что именно этот бой для GGG станет следующим.

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9
фотографий

Ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс поделился информацией о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), сообщают Vesti.kz.

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Он считает, что Головкину не станут организовывать другой поединок, пока не будет устроена встреча с мексиканцем.

«Мы не должны быть настолько глупы, чтобы думать, что DAZN, вложивший значительные средства в GGG и “Канело”, даст какие-то реальные шансы GGG до тех пор, пока (если) они не проведут этот бой. После? Абсолютно. Но следующие девять месяцев будут посвящены организации трилогии GGG-“Канело”. “Канело” — GGG по-прежнему остается главным поединком, нравится это основной аудитории бокса или нет. GGG не будет сражаться ни с кем, пока они не доберутся до этого», — написал Мэнникс в твиттере.

Напомним, что Головкин должен провести защиту своего титула чемпиона IBF в среднем весе против поляка Камилы Шереметы (21−0, 5 КО). Недавно появилась информация, что этот бой состоится 20—21 ноября. Также GGG владеет поясом IBO.

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