Шеремета отменяется? Озвучены сроки третьего боя Головкин — «Канело»

«Мы не должны быть настолько глупы, чтобы думать, что DAZN, вложивший значительные средства в GGG и “Канело”, даст какие-то реальные шансы GGG до тех пор, пока (если) они не проведут этот бой. После? Абсолютно. Но следующие девять месяцев будут посвящены организации трилогии GGG-“Канело”. “Канело” — GGG по-прежнему остается главным поединком, нравится это основной аудитории бокса или нет. GGG не будет сражаться ни с кем, пока они не доберутся до этого», — написал Мэнникс в твиттере.