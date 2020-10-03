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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Это шаг к бою за чемпионский титул». Алимханулы прокомментировал возвращение на ринг

Его поединок объявлен официально.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) прокомментировал свое возвращение на ринг.

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Он отметил, что провел хорошую подготовку и стремится к титулу чемпиона мира.

«Я долгое время был вне ринга и очень хочу вернуться. У меня был отличный тренировочный лагерь с Бадди Макгиртом и отличными спарринг-партнерами. Это следующий шаг в моей подготовке к бою за титул чемпиона мира в ближайшем будущем. С нетерпением жду 9 октября, чтобы показать своим болельщикам казахский стиль», — цитирует Алимханулы badlefthook.com.

Напомним, сегодня официально о бое казахстанца объявила промоутерская компания Top Rank.

9 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand 27-летний Алимханулы встретится с 23-летним аргентинцем Гонсало Корией (16−3, 6 КО).

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