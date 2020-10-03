«Это шаг к бою за чемпионский титул». Алимханулы прокомментировал возвращение на ринг
Его поединок объявлен официально.
Его поединок объявлен официально.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) прокомментировал свое возвращение на ринг.
Он отметил, что провел хорошую подготовку и стремится к титулу чемпиона мира.
«Я долгое время был вне ринга и очень хочу вернуться. У меня был отличный тренировочный лагерь с Бадди Макгиртом и отличными
Напомним, сегодня официально о бое казахстанца объявила промоутерская компания Top Rank.
9 октября в