«Это шаг к бою за чемпионский титул». Алимханулы прокомментировал возвращение на ринг

«Я долгое время был вне ринга и очень хочу вернуться. У меня был отличный тренировочный лагерь с Бадди Макгиртом и отличными спарринг-партнерами. Это следующий шаг в моей подготовке к бою за титул чемпиона мира в ближайшем будущем. С нетерпением жду 9 октября, чтобы показать своим болельщикам казахский стиль», — цитирует Алимханулы badlefthook.com.