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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

В Атырау состоится вечер профессионального бокса с дебютным боем лидера сборной Казахстана

Его покажут в прямом эфире.

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В Атырау пройдет вечер профессионального бокса, организатором которого выступит промоутерская компания «SULEIMEN Promotions» при поддержке акимата города Атырау, сообщается на ее странице в Instagram.

При этом нет информации, когда именно он состоится, хотя отмечается, что запланирован без зрителей с соблюдением всех санитарных норм с прямой трансляцией на телеканале «Хабар».

Всего запланировано пять поединков с участием десяти боксеров.

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Кульминацией вечера станет титульный поединок с участием непобежденного казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы (14−0−9 KO), который в рамках второго полусреднего веса сразится с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO — его имя пока не называется. В этом бою Ербосынулы предстоит защитить второстепенные титулы по версиям WBA International, WBC Asia и WBO Global.

В андеркарте выступят перспективные боксеры, а именно Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов, Данила Семенов и с разрешением олимпийского комитета выступит Абылайхан Жусупов.

Отметим, что Жусупов — лидер сборной Казахстана, ранее он завоевал лицензию на Олимпийские игры в весовой категории до 69 килограммов. На вечере бокса в Атырау он проведет дебютный поединок на профессиональном уровне.

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