СМИ: Боксер Сергей Ковалев признал свою вину и осужден на три года условно за нападение

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Отмечается, что 37-летний боксер заключил сделку с прокуратурой, обвинение в уголовном преступлении было снято. Вместо этого Ковалев признал себя виновным в административном правонарушении, избежав, таким образом, тюремного заключения, но получив три года условно. Также боксеру необходимо будет пройти курсы управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве судебных издержек. Адвокат Ковалева не комментировал ситуацию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fe810acada562567cc74" data-vnd="fe810acada562567cc74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fe810acada562567cc74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел летом 2018 года, Ковалев был задержан полицией в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния) по подозрению в избиении женщины. По словам Фронтс, боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение, после чего Ковалев с другом пошли за ней в номер, где произошел инцидент. Как утверждала актриса, в результате действий россиянина она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Ковалеву было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям.