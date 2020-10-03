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14:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Боксер Сергей Ковалев признал свою вину и осужден на три года условно за нападение

ТАСС, 3 октября. Суд вынес приговор российскому боксеру Сергею Ковалеву, который осужден на три года условно за нападение на модель и актрису Джейми Фронтс. Об этом сообщает портал TMZ.

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Отмечается, что 37-летний боксер заключил сделку с прокуратурой, обвинение в уголовном преступлении было снято. Вместо этого Ковалев признал себя виновным в административном правонарушении, избежав, таким образом, тюремного заключения, но получив три года условно. Также боксеру необходимо будет пройти курсы управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве судебных издержек. Адвокат Ковалева не комментировал ситуацию.

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Инцидент произошел летом 2018 года, Ковалев был задержан полицией в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния) по подозрению в избиении женщины. По словам Фронтс, боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение, после чего Ковалев с другом пошли за ней в номер, где произошел инцидент. Как утверждала актриса, в результате действий россиянина она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Ковалеву было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям.

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке россиянина — 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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