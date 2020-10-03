Русский боксер Ковалев осужден в США. Он признался, что побил американскую модель и ее собаку
Хотелось бы, чтобы таких боев в карьере Сергея не было.
Хотелось бы, чтобы таких боев в карьере Сергея не было.
В январе 2019 года из США пришли дурные новости о приключениях российского боксера Сергея Ковалева. Портал TMZ сообщил о нападении бывшего чемпиона мира на женщину в городе
Сообщалось, что Ковалев ударил девушку, которую он незадолго до этого встретил на вечеринке. Сергею очень приглянулась новая знакомая, и он пошел провожать ее до дома, возле которого и нанес ей удар в лицо. Конфликт, якобы, завязался, когда девушка отказала Сергею в интимной близости.
Первым делом обвинения в адрес боксера опроверг менеджер Эгис Климас. Главным аргументом представителя Ковалева был большой временной интервал между инцидентом и обвинениями: нападение случилось в июне 2018-го, а мир узнал о проступке Сергея лишь зимой 2019-го.
Еще Климас предположил, что все эти спекуляции в прессе направлены на выведение Ковалева из морального равновесия в преддверии реванша с Элейдером Альваресом. Сергей в итоге тот поединок выиграл, вернул себе титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO и приготовился защищать его против Энтони Ярда. Параллельно с этим шло разбирательство по инциденту от июня 2018-го.
Со временем появились новые подробности истории. Стало известно имя пострадавшей, — ей оказалась американская модель Джейми Фронтц — а также был раскрыт список ее травм. Фронтц утверждала, что Ковалев ударил ее кулаком в лицо, в результате чего она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного позвонка. Подобные обвинения грозили уроженцу Челябинской области, давно проживающему в США, реальным сроком в 4 года. Однако слушания по этому делу постоянно откладывались, плюс появилась информация о возможном отзыве иска в том случае, если Ковалев выплатит Фронтц компенсацию в 650 тысяч долларов.
Последнее в итоге подтвердилось: в январе 2020-го Фронтц начала готовить еще один иск — теперь за невыплаченную Ковалевым компенсацию. А следом за этим американская модель подробно рассказала о том злополучном вечере, когда все случилось.
Со слов Фронтц, дело было не возле ее дома, а в коттедже, который она арендовала. Девушка вспоминает, что Ковалев начал вести себя неадекватно, когда они вместе лежали на диване. Она попыталась успокоить боксера, но в этот момент к ним запрыгнул пес. От этого Сергей разозлился еще сильнее и отшвырнул собаку на пол, после чего добавил ей с ноги.
Тогда Фронтц запаниковала и потребовала, чтобы Ковалев немедленно покинул дом. Именно в этот момент она получила от Сергея удар кулаком в лицо.
«Когда он ударил меня, у меня взорвался нос. Кровь была повсюду. По всему коттеджу была кровь: на стенах, на ковре, везде», — вспоминала Фронтц, добавив, что впоследствии ей пришлось перенести четыре операции, прежде чем здоровье пришло в норму.
Чем дальше шло разбирательство, тем меньше обвинения в адрес Ковалев походили на пустые провокации. Для фанатов бокса не секрет, что Сергей, переживший нищету и другие атрибуты сурового челябинского детства, обладает не самым безобидным характером. Также давно известно о старых проблемах
Однако накануне суд назначил Ковалеву наказание в виде трех лет условного срока. А четыре года реального тюремного заключения, которые грозили Сергею по закону, обошли его стороной, лишь потому что он пошел на сделку с правоохранителями и полностью признал свою вину — в участии в драке с девушкой, а также в нарушении тишины.
Сейчас Сергею Ковалеву 37 лет, последний раз он выходил на ринг 2 ноября 2019 года и тогда его жестко нокаутировал Сауль Альварес. В 2020 году россиянин планировал подраться с Салливаном Баррерой, но бой сорвался