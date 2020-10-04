Боксеры выдали феерию нокдаунов и завершили бой тяжелым нокаутом
Вечер бокса прошел в
Вечер бокса прошел в
На вечере бокса в
В первом раунде Баранчик смотрелся увереннее и дважды послал соперника в нокдаун. Но во втором раунде ситуация повторилась в обратную сторону — уже Баранчик дважды упал. Затем Сепеда отправлял на канвас Баранчика в 3 и 4 раундах, но добить не смог.
В пятом раунде белорусский боксер собрался и в конце раунда неожиданно уронил Сепеду. Судья отсчитал нокдаун, но американец встал. Баранчик бросился добивать соперника, но пропустил мощный удар в челюсть и уже не встал. Сепеда одержал досрочную победу.