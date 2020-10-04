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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Боксеры выдали феерию нокдаунов и завершили бой тяжелым нокаутом

Вечер бокса прошел в Лас-Вегасе.

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Источник: AP 2020

На вечере бокса в Лас-Вегасе прошел поединок по линии WBC между американцем Хосе Сепедой и экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Иваном Баранчиком из Беларуси. За пять раундов оба боксера несколько раз побывали в нокдаунах, а завершился поединок брутальным нокаутом — Сепеда отправил Баранчика на настил ринга, передает корреспондент Vesti.kz.

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В первом раунде Баранчик смотрелся увереннее и дважды послал соперника в нокдаун. Но во втором раунде ситуация повторилась в обратную сторону — уже Баранчик дважды упал. Затем Сепеда отправлял на канвас Баранчика в 3 и 4 раундах, но добить не смог.

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В пятом раунде белорусский боксер собрался и в конце раунда неожиданно уронил Сепеду. Судья отсчитал нокдаун, но американец встал. Баранчик бросился добивать соперника, но пропустил мощный удар в челюсть и уже не встал. Сепеда одержал досрочную победу.

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