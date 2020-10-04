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11:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бой за титул чемпиона мира по боксу Липинец — Абдукахоров перенесен на 24 октября

ТАСС, 4 октября. Бой за временный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг между россиянином Сергеем Липинцом и Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана перенесен на 24 октября. Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Источник: AP 2020

Изначально поединок должен был пройти 10 октября в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Перенос может быть связан с проблемами в получении американской визы у Абдукахорова, который проживает в Малайзии. По данным источника, сейчас проблемы с визой решены. Как и планировалось ранее, поединок состоится без зрителей.

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Победитель поединка получит временный пояс чемпиона мира IBF и право встретиться с обладателем регулярного титула, которым является американец Эррол Спенс.

В активе Липинца 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Россиянин владел титулом чемпиона мира IBF в весе до 63,5 кг — в ноябре 2017 года он победил японца Акихиро Кондо, но расстался с поясом в следующем поединке, проиграв американцу Майки Гарсии.

На счету Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

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