СМИ: Бой за титул чемпиона мира по боксу Липинец — Абдукахоров перенесен на 24 октября

Изначально поединок должен был пройти 10 октября в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Перенос может быть связан с проблемами в получении американской визы у Абдукахорова, который проживает в Малайзии. По данным источника, сейчас проблемы с визой решены. Как и планировалось ранее, поединок состоится без зрителей.
Победитель поединка получит временный пояс чемпиона мира IBF и право встретиться с обладателем регулярного титула, которым является американец Эррол Спенс.
В активе Липинца 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Россиянин владел титулом чемпиона мира IBF в весе до 63,5 кг — в ноябре 2017 года он победил японца Акихиро Кондо, но расстался с поясом в следующем поединке, проиграв американцу Майки Гарсии.
На счету Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.