СМИ: Бой за титул чемпиона мира по боксу Липинец — Абдукахоров перенесен на 24 октября

Источник: AP 2020

Изначально поединок должен был пройти 10 октября в Анкасвилле (США, штат Коннектикут). Перенос может быть связан с проблемами в получении американской визы у Абдукахорова, который проживает в Малайзии. По данным источника, сейчас проблемы с визой решены. Как и планировалось ранее, поединок состоится без зрителей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cda9beae02e5ddd74fe7" data-vnd="cda9beae02e5ddd74fe7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cda9beae02e5ddd74fe7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победитель поединка получит временный пояс чемпиона мира IBF и право встретиться с обладателем регулярного титула, которым является американец Эррол Спенс.

В активе Липинца 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. Россиянин владел титулом чемпиона мира IBF в весе до 63,5 кг — в ноябре 2017 года он победил японца Акихиро Кондо, но расстался с поясом в следующем поединке, проиграв американцу Майки Гарсии.