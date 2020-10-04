Осужденный за наркотики боксер отобрался на чемпионат России

Спортсмен стал победителем чемпионата Центрального федерального округа в весовой категории до 91 килограмма и теперь сможет выступить на всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге.

Ранее Кушиташвили был пожизненно исключен из состава сборной России. 24-летний спортсмен два раза побеждал на первенстве страны в весовой категории до 81 килограмма. В 2019 году Кушиташвили стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Екатеринбурге.

3 февраля боксера арестовали на два месяца. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки с кокаином, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На кадрах с камер наблюдения видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили. Спортсмен полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему. Боксер получил три года условно.