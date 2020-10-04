Осужденный за наркотики боксер отобрался на чемпионат России

Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.10
Лион
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Барселона
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Астон Вилла
Ливерпуль
72
Футбол. Премьер-лига
4.10
Динамо
Краснодар
20
Футбол. Зарубежный
4.10
Кадис
Гранада
11
Футбол. Первый дивизион
4.10
Балтика
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Бавария
Герта
43
Футбол. Зарубежный
4.10
Милан
Специя
30
Футбол. Зарубежный
4.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
16
Футбол. Зарубежный
4.10
Ренн
Реймс
22
Футбол. Первый дивизион
4.10
Факел
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
4.10
Торпедо М
Томь
10
Футбол. Первый дивизион
4.10
Краснодар-2
Нижний Новгород
23
Футбол. Зарубежный
4.10
Леванте
Реал
02
Хоккей. КХЛ
4.10
ЦСКА
Авангард
42
Футбол. Премьер-лига
4.10
Сочи
Ростов
42
Футбол. Премьер-лига
4.10
Рубин
Ахмат
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Вольфсбург
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
4.10
Бордо
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
4.10
Брест
Монако
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Метц
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
4.10
Страсбур
Лилль
03
Футбол. Первый дивизион
4.10
Волгарь
Нефтехимик
31
Футбол. Зарубежный
4.10
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
4.10
Вулверхэмптон Уондерерс
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Беневенто
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Лацио
Интер
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Парма
Верона
10
Футбол. Первый дивизион
4.10
Текстильщик
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
4.10
Крылья Советов
Алания
20
Футбол. Зарубежный
4.10
Алавес
Атлетик
10
Хоккей. КХЛ
4.10
ХК Динамо
Куньлунь
63
Футбол. Зарубежный
4.10
Монпелье
Ним
01
Футбол. Первый дивизион
4.10
Акрон
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
4.10
Велес
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
4.10
Локомотив
Химки
21
Футбол. Зарубежный
4.10
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
4.10
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
20
Хоккей. КХЛ
4.10
Барыс
СКА
Б
32
Футбол. Зарубежный
4.10
Аталанта
Кальяри
52
Футбол. Зарубежный
4.10
Осасуна
Сельта
20
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
4 октября, источник: Lenta.Ru

Осужденный за наркотики боксер отобрался на чемпионат России

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, осужденный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, отобрался на первенство страны. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсмен стал победителем чемпионата Центрального федерального округа в весовой категории до 91 килограмма и теперь сможет выступить на всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге.

Ранее Кушиташвили был пожизненно исключен из состава сборной России. 24-летний спортсмен два раза побеждал на первенстве страны в весовой категории до 81 килограмма. В 2019 году Кушиташвили стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Екатеринбурге.

3 февраля боксера арестовали на два месяца. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки с кокаином, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На кадрах с камер наблюдения видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили. Спортсмен полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему. Боксер получил три года условно.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Динамо» разбило «Краснодар» и определилось с новым тренером
Заболотный прибил «Ростов» ударом через себя. Карпин проиграл
Клопп уничтожен, «Астон Вилла» разбомбила «Ливерпуль»
Смольников и Комличенко вызваны в сборную России
«Спартак» отказался отпускать игрока сборной России в Италию
Гол Коутиньо спас «Барселону» от поражения
«Реал Мадрид» вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь