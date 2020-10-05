Стало известно о состоянии проигравшего в бою с 8 нокдаунами и жестким нокаутом боксера

Источник: AP 2020

Белорусского боксера Ивана Баранчика (20−2, 13 КО) выписали из госпиталя, куда его доставили после досрочного поражения американцу Хосе Сепеде (33−2, 26 КО), сообщает Vringe.com.

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В поединке рассчитанном на десять раундов было зафиксировано 8 нокаутов — причем на канвасе побывали оба спортсмена. В итоге в пятом раунде Сепеда нанес жесткий удар в челюсть Баранчику и поединок был завершен.

В больницу в итоге попали оба боксера. О выписке Баранчика сообщил его промоутер Лу Дибелла.