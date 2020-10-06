«Ждать Келли — это не для нас». Команда Елеусинова — о боях с экс-чемпионами и развитии карьеры в США

«Эти разговоры идут давно, но мы сразу выбрали Индонго и готовились к бою с ним. А сейчас все менять? Это немного неправильно. Ждать Келли — это не для нас. После боя с Индонго можно поговорить об этой встрече, но чтобы на 100 процентов. Пока он нам неинтересен. Авенесян или Индонго — это имена. А с кем боксировал Келли? С ним можно было встретиться в Британии, там это может быть интересно, но Данияр выступает в США. Поэтому сейчас это точно Индонго. Потом, скорее всего, это Авенесян. Возможно, что даже имя еще серьезнее. Келли пока выпадает из этого списка», — поделился Алиев.