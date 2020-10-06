«Ждать Келли — это не для нас». Команда Елеусинова — о боях с экс-чемпионами и развитии карьеры в США
В списке соперников фигурирует вариант с олимпийского бокса.
В списке соперников фигурирует вариант с олимпийского бокса.
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) в двух боях подряд может встретиться с бывшими чемпионами мира — помимо Джулиуса Индонго (23−2, 12 КО), в команде рассматривают возможность поединка с Давидом Аванесяном (26−3−1, 14 KO). О стратегии развития карьеры в США корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер казахстанца Зия Алиев.
Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, что Елеусинов проведет бой с Аванесяном уже 27 ноября — в андеркарте боя Дэниэла Джейкобса (36−3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25−12−1, 14 КО). Олимпийский чемпион может «заменить» своего бывшего конкурента по олимпийскому рингу Джоша Келли (10−0−1, 6 КО).
«Эти разговоры идут давно, но мы сразу выбрали Индонго и готовились к бою с ним. А сейчас все менять? Это немного неправильно. Ждать Келли — это не для нас. После боя с Индонго можно поговорить об этой встрече, но чтобы на 100 процентов. Пока он нам неинтересен. Авенесян или Индонго — это имена. А с кем боксировал Келли? С ним можно было встретиться в Британии, там это может быть интересно, но Данияр выступает в США. Поэтому сейчас это точно Индонго. Потом, скорее всего, это Авенесян. Возможно, что даже имя еще серьезнее. Келли пока выпадает из этого списка», — поделился Алиев.
За дебютный титул Елеусинов будет драться в андеркарте боя бывших соперников Головкина.
Напомним, в ноябре олимпийский чемпион Елеусинов должен провести дебютный титульный поединок в профессиональной карьере. В соперники ему выбрали бывшего чемпиона мира Индонго, а команда казахстанца разобрала стиль и действия