Чемпионат Беларуси по боксу стартует в Молодечно

Как отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА государственный тренер национальной команды по боксу Министерства спорта и туризма Беларуси Александр Ермашевич, на турнире выступят 28 девушек и 59 мужчин из всех регионов Беларуси. «На данном турнире собираемся просмотреть кандидатов на участие в отборочных турнирах на Олимпиаду в Токио. Старт континентального отбора пройдет в феврале, а мирового в мае 2021 года. Кроме того, пока никто не отменял чемпионаты мира, которые также намечены на следующий сезон. Собираемся по итогам старта в Молодечно очертить круг претендентов и на эти престижные международные состязания», — отметил специалист.