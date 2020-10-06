Дерзкий в высказываниях, конкретный в действиях. Чем отличается Алимханулы от других казахстанских боксеров

Совсем скоро, 9 октября, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вернется на ринг. Он проведет бой в Лас-Вегасе (штат Невада, США), перед этим неплохо «пошумев» на просторах большого профи-бокса.

К слову, Алимханулы раскрывается с неожиданной стороны, чем сильно отличается от многих наших бойцов. Подробности его метаморфоз — в материале Vesti.kz.

Этот спортсмен всегда отличался скромностью и сдержанностью. На протяжении всей любительской карьеры он редко баловал работников СМИ заявлением, которое сжигало бы все установленные границы в казахстанском боксе. Все его громкие победы добывались тихо, жестко, оставляя надежды на большое будущее.

Даже неудачная для него Олимпиада-2016 и то оставила приятное впечатление, а его работа в ринге была приравнена к стилю легендарного Роя Джонса. Однако вновь все события были сопровождены скромным молчанием, словно основные страсти были сокрыты за мрамором.

«Заговорил» Алимханулы позже, после того, как объявил о желании попробовать себя в профи. Кстати, его характерные жесткость и смелость в высказываниях наблюдались еще тогда, в 2016 году. Он сразу обозначил свои амбиции, цену своему мастерству и целям.

Перед дебютом он дал интервью журналу The Ring, отметив, что не хочет сравнения с Геннадием Головкиным при всем уважении к земляку.

«Я рад, что мой дебют пройдет в домашних стенах. Мой соперник — опытный парень, за плечами которого много боев. На тренировках я стараюсь как можно лучше подготовиться к поединку. Этот бой даст мне большой опыт на будущее. Головкин не оказал большого влияния на меня. У каждого боксера есть свой стиль бокса. Каждый боец отличается. Я могу быть лучше, чем он. Я не думаю о Головкине. У него был свой путь в боксе, у меня — свой. Я счастлив, что он мой земляк», — озвучил Алимханулы.

В общем, постепенно Жанибек растворил тишину своим голосом, превращаясь в серьезный «продукт» на рынке профи-бокса. Того требуют реалии, современные условия. Выходцам из других стран, не США, намного сложнее стать яркой фигурой, загореться звездой. Так что грамотный подход к саморекламе только принесет дополнительные баллы. Ключевое слово здесь — грамотный. Ведь болтать ежедневно, не имея каких-то оснований для этого, оскорблять других боксеров — дурной вкус, отсутствие стиля и просто показатель ущербности.

Важно составить и использовать эффективную, тонкую стратегию, способную растормошить любителей бокса и самих бойцов, способную удержать спортсмена в пределах видимости и внимания.

Важным компонентом сочетания является сам бокс, который демонстрирует личность. Уверенный, с виднеющимся потенциалом. Должен быть огонь в ринге. И как раз с этим у Алимханулы все в порядке.

Важная часть пути адаптации пройдена, на руках несколько титулов, которые способны пододвинуть к нему большие бои несколько ближе. И вот здесь отлично работает его команда, которая строит безупречный, но жесткий имидж. Несколько примеров.

«Чемпионы в 160 фунтах, я жду вас на ринге! Просто выходите на ринг. Остальную работу я сделаю сам. Но не забудьте пояс».

«Я хочу, чтобы все молодые, подрастающие боксеры копировали мой стиль — Qazaq Style. Для меня это не просто слова, это моя конечная цель. Пока я не получу все это, меня не остановить. Я не из тех боксеров, которых волнуют позиции в рейтинге. Я лишь хочу драться с лучшими из чемпионов. Джермалл Чарло, “Канело” или Деметриус Андраде. Я могу легко их побить. Средний вес? Это мой дивизион, я король этого дивизиона. Скоро я взойду на свой трон».

«Нокаутирую и Чарло, и “Канело” за шесть раундов».

«Я побью Андраде даже под водой и на Луне. Даже если моим соперником станет инопланетянин, я с ним подерусь. Меня не интересует, кем является мой оппонент, его имя и рекорд. Я заинтересован лишь в титуле чемпиона мира».

Звучит довольно неплохо, учитывая, что Алимханулы прогрессирует, показывает отличную работу в ринге, а также способен на большие свершения.

Как бы то ни было, такой маркетинг оправдывает себя. Тем более в социальных сетях этот огонь поддерживает его менеджер Эгис Климас, активно комментирующий и подливающий масла.

Так что все звенья функционируют.

К слову, дополнительным моментом, бонусом является контент, который боксер использует на своих страницах в соцсетях. Здесь и фото, и видео, которые отображают всю его деятельность: тренировки, комментарии, вставки с тренером и так далее.

Есть полный доступ к его текущим делам, что показывает активность, дает возможность наблюдать за его делами вне ринга. Заметно, что проделана большая работа. Состоялась метаморфоза, можно быть уверенными, что это все принесет свои плоды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CF0sQ3iJ5Xe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CF0sQ3iJ5Xe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CF0sQ3iJ5Xe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-02T01:50:23+00:00">1 Окт 2020 в 6:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это сильно отличает его от остальных наших профи-боксеров (GGG — исключение, ему реклама и продвижение уже не нужны). Курс рабочий. Его цитаты используют зарубежные СМИ. А это уже говорит о многом.

Его видят, его смотрят, за ним наблюдают. Так что стартующим надо взять на заметку.

Главное, чтобы все было в меру, красиво и емко. И, конечно, не забывать пахать в зале.

«У меня есть цель — стать чемпионом мира. Я прекрасно знаю, что никто никогда не смог бы стать чемпионом мира без хорошего тренера. Я не боксировал почти год. Но мы никогда не прекращали тренировки. У меня был запланирован бой в марте прошлого года, но, к сожалению, бой был отменен из-за коронавируса. Это непросто; мы много работали, чтобы подготовиться к бою. Но теперь все это в прошлом. Я предпочитаю не смотреть в прошлое, мы идем только вперед. Готовимся к следующему бою».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFODAXkJxko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFODAXkJxko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFODAXkJxko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-17T01:38:29+00:00">16 Сен 2020 в 6:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.