Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Северсталь
21
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо НН
21
Хоккей. КХЛ
5.10
Сочи
Динамо Р
42
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
15:59 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам получил в соперники «Пантеру» из Мексики с 14 нокаутами

Возвращение казахстанца на ринг ожидается уже в этом месяце.

Наверх

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) узнал своего соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Им стал мексиканец Хесус Гуррола (27−3−15, 14 КО).

Читайте также
Канат Ислам начал тренировочный лагерь к следующему бою

Согласно данным портала BoxRec, следующий поединок Ислам проведет 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Этот бой станет первым для казахстанца за последний год.

В последнем поединке за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он единогласным решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).

32-летний Гуррола по прозвищу «Пантера» большую часть боев провел на родине, но выезжал для участия в поединках в Румынии, Германии, Испании, Канаде, ЮАР. Мексиканец выступал в первом среднем весе.

В последнем поединке в ноябре прошлого года Гуррола проиграл марокканцу Мохаммеду Рабии (10−0, 5 КО), который перешел в профи в марте 2017-го в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпиона мира-2015, где в финале оказался сильнее будущего победителя Игр в Рио казахстанца Данияра Елеусинова (9−0, 5 КО).

Читайте также
Сэйв вратаря "Барыса" в победном матче со СКА вошел в десятку лучших спасений игровой недели КХЛ
Какие трансферы состоялись в последний день летнего окна
Путин высказался об отстранении российских спортсменов
Бразильский футболист перешел из «Спортинга» в «Зенит»
COVID-19 обнаружен у голкипера «Реала» и сборной Украины
«Зенит» объявил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»
Футболист сборной России подписал новый контракт с «Зенитом»
Спортсменов-«наркоманов» хотят простить. Отменят ли отстранения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь