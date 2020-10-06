Канат Ислам получил в соперники «Пантеру» из Мексики с 14 нокаутами

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) узнал своего соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Им стал мексиканец Хесус Гуррола (27−3−15, 14 КО).

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Согласно данным портала BoxRec, следующий поединок Ислам проведет 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Этот бой станет первым для казахстанца за последний год.

В последнем поединке за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он единогласным решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).

32-летний Гуррола по прозвищу «Пантера» большую часть боев провел на родине, но выезжал для участия в поединках в Румынии, Германии, Испании, Канаде, ЮАР. Мексиканец выступал в первом среднем весе.