Канат Ислам получил в соперники «Пантеру» из Мексики с 14 нокаутами
Возвращение казахстанца на ринг ожидается уже в этом месяце.
Возвращение казахстанца на ринг ожидается уже в этом месяце.
Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) узнал своего соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Им стал мексиканец Хесус Гуррола (27−3−15, 14 КО).
Согласно данным портала BoxRec, следующий поединок Ислам проведет 16 октября в городе
В последнем поединке за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он единогласным решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).
32-летний Гуррола по прозвищу «Пантера» большую часть боев провел на родине, но выезжал для участия в поединках в Румынии, Германии, Испании, Канаде, ЮАР. Мексиканец выступал в первом среднем весе.
В последнем поединке в ноябре прошлого года Гуррола проиграл марокканцу Мохаммеду Рабии (10−0, 5 КО), который перешел в профи в марте 2017-го в статусе бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпиона мира-2015, где в финале оказался сильнее будущего победителя Игр в Рио казахстанца Данияра Елеусинова (9−0, 5 КО).