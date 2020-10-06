DAZN официально объявил бой Елеусинова против экс-чемпиона по трем версиям. На кону будет титул

Источник: AP 2020

Десятираундовый дебютный титульный бой для Елеусинова с Индонго станет частью вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США) 27 ноября. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) — Дэниэла Джейкобса (36−3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25−12−1, 14 КО).

Ранее были названы потенциальные соперники для Елеусинова. Менеджер экс-капитана сборной Казахстана по боксу Зия Алиев рассказал о подготовке боксера, уточнив, что они знают, как действовать против Индонго, который был чемпионом по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.