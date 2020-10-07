Казахстанский боксер завоевал в Минске чемпионский пояс WBA

Соперником казахстанца был Назри Рахимов (6−2, 3 КО). Даукенов владел преимуществом на протяжении всей дистанции, и в итоге судьи единогласно присудили победу ему.

Сам вечер бокса прошел в Минске. Для Даукенова это был второй поединок в 2020 году. В феврале он дрался против другого боксера из Украины Сергея Сороки, которого также победил решением судей.