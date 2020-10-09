Санчес не примет участие в подготовке Гассиева к бою с Джонсоном

Дебют Гассиева в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи в бою с Джонсоном. В активе бывшего чемпиона по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева на профессиональном ринге 26 побед при одном поражении, которое он потерпел в июле 2018 года от украинца Александра Усика. С тех пор россиянин не выходил на ринг, поскольку его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. К своим предыдущим поединкам Гассиев готовился в США вместе с Санчесом. Сейчас боксер проходит подготовку в Кисловодске под руководством Сланова.

«Подготовка идет в нормальном режиме, сейчас спаррингуем. Все по плану, мы готовимся на 31 октября, — сказал Сланов по телефону. — Абель Санчес в этой подготовке не будет принимать участие. Давайте сейчас проведем бой, вернемся на ринг, а далее будем смотреть. Если нам нужны будут его американская база для тренировок и связи по спарринг-партнерам, то мы в будущем это используем. А так у нас Санчесом прекрасные отношения, Мурат поддерживает с ним связь. Так что нет никаких проблем, и все будет зависеть от ситуации».