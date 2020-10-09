Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Куньлунь
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Санчес не примет участие в подготовке Гассиева к бою с Джонсоном

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Тренер Абель Санчес не будет принимать участие в подготовке Мурата Гассиева к бою с американцем Кевином Джонсоном, но в будущем их сотрудничество может возобновиться, сообщил РИА Новости первый тренер российского боксера Виталий Сланов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дебют Гассиева в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи в бою с Джонсоном. В активе бывшего чемпиона по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева на профессиональном ринге 26 побед при одном поражении, которое он потерпел в июле 2018 года от украинца Александра Усика. С тех пор россиянин не выходил на ринг, поскольку его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. К своим предыдущим поединкам Гассиев готовился в США вместе с Санчесом. Сейчас боксер проходит подготовку в Кисловодске под руководством Сланова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Подготовка идет в нормальном режиме, сейчас спаррингуем. Все по плану, мы готовимся на 31 октября, — сказал Сланов по телефону. — Абель Санчес в этой подготовке не будет принимать участие. Давайте сейчас проведем бой, вернемся на ринг, а далее будем смотреть. Если нам нужны будут его американская база для тренировок и связи по спарринг-партнерам, то мы в будущем это используем. А так у нас Санчесом прекрасные отношения, Мурат поддерживает с ним связь. Так что нет никаких проблем, и все будет зависеть от ситуации».

На счету 41-летнего экс-претендента на титул WBC Джонсона 35 побед, 17 поражений и ничья.

Читайте также
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором в отборе ЧМ-2022
Нежелание бойцов UFC драться с чеченцем Чимаевым объяснили
Худобин: Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Молодежная сборная России сыграет в квалификации ЧЕ с эстонцами
Россия — Украина: самый печально известный матч в истории (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь