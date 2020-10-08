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19:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Пакьяо столкнулся с угрозой лишиться титула чемпиона из-за боя с Макгрегором

Филиппинский боксер-профессионал Мэнни Пакьяо столкнулся с угрозой лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в случае, если он проведет поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает World Boxing News.

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Источник: AFP 2020

41-летний филиппинец обязан провести защиту титула в ближайшие несколько месяцев. Поединок против Макгрегора не позволит Пакьяо соблюсти данное условие, что повлечет за собой потерю пояса.

1 октября стало известно, что Пакьяо готов на бой с Макгрегором в том случае, если он станет со-промоутером ивента. До этого о запланированном бое объявил сам ирландец. Ожидается, что схватка пройдет в 2021 году на Ближнем Востоке.

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В июле 2019-го Пакьяо одержал победу над Китом Турманом, завоевав пояс чемпиона WBA Super. Он довел количество побед на профессиональном ринге до 62 при семи поражениях.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях. Также на счету ирландца поединок с Флойдом Мэйуэзером по правилам бокса. В этом противостоянии Макгрегор уступил.

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