Пакьяо столкнулся с угрозой лишиться титула чемпиона из-за боя с Макгрегором
Филиппинский
Филиппинский
41-летний филиппинец обязан провести защиту титула в ближайшие несколько месяцев. Поединок против Макгрегора не позволит Пакьяо соблюсти данное условие, что повлечет за собой потерю пояса.
1 октября стало известно, что Пакьяо готов на бой с Макгрегором в том случае, если он станет
В июле 2019-го Пакьяо одержал победу над Китом Турманом, завоевав пояс чемпиона WBA Super. Он довел количество побед на профессиональном ринге до 62 при семи поражениях.
Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях. Также на счету ирландца поединок с Флойдом Мэйуэзером по правилам бокса. В этом противостоянии Макгрегор уступил.