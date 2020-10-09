Алимханулы сделал заявление перед боем в США
Поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.
Поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) вернется на ринг 9 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне он сделал заявление.
«Завтра я покажу миру свой казахский стиль. Не пропустите!» — написал он в соцсетях.
Отметим, что он проведет бой в
Изначально ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако этот боксер получил травму на тренировке.
В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.