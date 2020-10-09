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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы сделал заявление перед боем в США

Поединок покажут в прямом эфире в Казахстане.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) вернется на ринг 9 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Накануне он сделал заявление.

«Завтра я покажу миру свой казахский стиль. Не пропустите!» — написал он в соцсетях.

Отметим, что он проведет бой в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand против 23-летнего аргентинца Гонсало Кории (16−3, 6 КО). Этот поединок в прямом эфире покажет «Хабар». По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.

Изначально ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако этот боксер получил травму на тренировке.

В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

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