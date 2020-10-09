Казахстанский проспект среднего веса прошел взвешивание перед боем с аргентинским боксером

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), выступающий в среднем весе, прошел обязательную процедуру взвешивания перед ближайшим боем против аргентинца Гонсало Кории (16−3, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На весах Гонсало показал 71,6676 килограмма, Жанибек — 72,1212.

Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Поединок в прямом эфире покажет «Хабар». По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.