Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Марокко
Сенегал
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Сочи
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Куньлунь
10
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
21
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Р
41
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
31
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Б
34
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Торпедо М
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Чайка
12
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
03
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский проспект среднего веса прошел взвешивание перед боем с аргентинским боксером

Это будет его девятый поединок на профи-ринге.

Наверх

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), выступающий в среднем весе, прошел обязательную процедуру взвешивания перед ближайшим боем против аргентинца Гонсало Кории (16−3, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На весах Гонсало показал 71,6676 килограмма, Жанибек — 72,1212.

Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Поединок в прямом эфире покажет «Хабар». По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.

В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

"Аль-Айн" без Исламхана в составе вылетел из Кубка Арабского залива
Российская молодежка разгромила Эстонию, Чалов сделал дубль
Француз получил российское гражданство и ждет звонка Черчесова
«СЭ» узнал подробности перехода футболиста «Челси» в «Спартак»
Роналду устроил скандал в «Ювентусе» перед отъездом в сборную
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Надаль в 13-й раз вышел в финал Roland Garros
Игры Ла Лиги и Серии А на Mail.ru собрали 55 млн просмотров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь