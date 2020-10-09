Казахстанский проспект среднего веса прошел взвешивание перед боем с аргентинским боксером
Это будет его девятый поединок на
Это будет его девятый поединок на
Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), выступающий в среднем весе, прошел обязательную процедуру взвешивания перед ближайшим боем против аргентинца Гонсало Кории (16−3, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На весах Гонсало показал 71,6676 килограмма, Жанибек — 72,1212.
Их бой пройдет в
В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.