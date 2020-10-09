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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Он просто испугался». Стангрит назвал одни из самых показательных поединков Геннадия Головкина

На ринге GGG провел 42 боя.

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Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал несколько показательных поединков казахстанского боксера Геннадия Головкина. В специальной конференции Vesti.kz он прокомментировал свой выбор.

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«На мой взгляд, нет какого-то одного самого показательного боя в карьере GGG. Мне нравится, как он разобрался с Лемье. Головкин настолько поразил его своим напором, мастерством и силой, что Давид просто испугался. Мне также нравятся бои против “Канело”, в которых Головкин сумел проявить себя на фоне молодого таланта», — сказал Стангрит.

Напомним, с канадцем Давидом Лемье GGG встречался в 2015 году. Казахстанец победил досрочно в восьмом раунде.

С мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом Головкин дрался дважды. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м GGG уступил решением судей (MD).

Всего на ринге Головкин провел 42 поединка. В 40 из них он выходил победителем.

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