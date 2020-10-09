«Он просто испугался». Стангрит назвал одни из самых показательных поединков Геннадия Головкина

«На мой взгляд, нет какого-то одного самого показательного боя в карьере GGG. Мне нравится, как он разобрался с Лемье. Головкин настолько поразил его своим напором, мастерством и силой, что Давид просто испугался. Мне также нравятся бои против “Канело”, в которых Головкин сумел проявить себя на фоне молодого таланта», — сказал Стангрит.