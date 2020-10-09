«Он просто испугался». Стангрит назвал одни из самых показательных поединков Геннадия Головкина
На ринге GGG провел 42 боя.
На ринге GGG провел 42 боя.
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал несколько показательных поединков казахстанского боксера Геннадия Головкина. В специальной конференции Vesti.kz он прокомментировал свой выбор.
«На мой взгляд, нет
Напомним, с канадцем Давидом Лемье GGG встречался в 2015 году. Казахстанец победил досрочно в восьмом раунде.
С мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом Головкин дрался дважды. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м GGG уступил решением судей (MD).
Всего на ринге Головкин провел 42 поединка. В 40 из них он выходил победителем.