Тренер Ислама рассказал о причинах переноса его боя и назвал новые сроки
Поединок должен был состояться в октябре.
Поединок должен был состояться в октябре.
Тренер казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (27−0, 21 КО) Роджер Ромо прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перенос поединка. В ходе беседы он рассказал о ходе подготовки своего подопечного и сроках боя.
«Подготовка Ислама идет хорошо. Он тренируется в
Согласно данным портала BoxRec, поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе
Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО). Параллельно Ромо работает с боксером Патриком Тейшерой, владеющим чемпионским поясом по версии WBO, и бойцом UFC Тиджеем Дилашоу.