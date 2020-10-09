Тренер Ислама рассказал о причинах переноса его боя и назвал новые сроки

«Подготовка Ислама идет хорошо. Он тренируется в Плант-Сити (штат Флорида, США) в спортзале KO Addiction. Он там спаррингует с разными ребятами. Не могу назвать их имена. Да, его бой был перенесен. Может быть, на декабрь или январь. Причиной отсрочки стала проблема с подбором соперника. Я думаю, что Канат определенно готов к большим боям. Его тренировки шли отлично. Он очень хочет сразиться с кем-нибудь из больших имен в среднем весе. После следующего боя может драться с кем угодно. Ислам — особенный боец. Он очень умен и подвижен. Раньше очень полагался на свою силу, но мне нравится, как он использует свой интеллект на ринге сейчас», — отметил Ромо.