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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Мексиканский боксер победил американца в главном поединке вечера с участием Алимханулы

На кону стоял вакантный чемпионский титул.

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Мексиканец Эмануэль Наваррете (33−1, 28 KO) победил представителя США Рубена Вилью (18−1, 5 KO) и завоевал вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Этот поединок был главным на боксерском вечере в Лас-Вегасе.

Уже в самом начале Наваррете послал соперника в нокдаун, а затем только наращивал свое преимущество.

По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу Наваррете.

Добавим, что соглавным поединком вечера был бой с участием казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Он досрочно победил аргентинца Гонсало Корию, отправив его в нокаут во втором раунде.

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