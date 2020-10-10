Мексиканский боксер победил американца в главном поединке вечера с участием Алимханулы
На кону стоял вакантный чемпионский титул.
На кону стоял вакантный чемпионский титул.
Мексиканец Эмануэль Наваррете (33−1, 28 KO) победил представителя США Рубена Вилью (18−1, 5 KO) и завоевал вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Этот поединок был главным на боксерском вечере в
Уже в самом начале Наваррете послал соперника в нокдаун, а затем только наращивал свое преимущество.
По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу Наваррете.
Добавим, что соглавным поединком вечера был бой с участием казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Он досрочно победил аргентинца Гонсало Корию, отправив его в нокаут во втором раунде.