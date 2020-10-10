«Где вы, чемпионы?» Алимханулы прокомментировал свою девятую победу на профи-ринге
Под напором казахстанца не устоял аргентинский боксер.
Под напором казахстанца не устоял аргентинский боксер.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), одержавший девятую победу на
«Где вы, чемпионы? Я хочу вас нокаутировать», — написал на своей
Также он поблагодарил фанатов за поддержку.
«Мы показали миру казахский стиль! Всех с победой, страна! Это не только моя победа, но и ваша. Мы сделали еще один шаг к чемпионскому поясу. Наш Qazaq Style войдет в историю!» — сказал Алимханулы.
Добавим, что Алимханулы победил на вечере бокса в