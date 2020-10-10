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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Где вы, чемпионы?» Алимханулы прокомментировал свою девятую победу на профи-ринге

Под напором казахстанца не устоял аргентинский боксер.

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), одержавший девятую победу на профи-ринге, поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что хочет нокаутировать чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

«Где вы, чемпионы? Я хочу вас нокаутировать», — написал на своей инстаграм-странице Алимханулы.

Также он поблагодарил фанатов за поддержку.

«Мы показали миру казахский стиль! Всех с победой, страна! Это не только моя победа, но и ваша. Мы сделали еще один шаг к чемпионскому поясу. Наш Qazaq Style войдет в историю!» — сказал Алимханулы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что Алимханулы победил на вечере бокса в Лас-Вегасе аргентинца Гонсало Корию. Бой закончился во втором раунде, когда казахстанец послал соперника в глубокий нокаут.

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