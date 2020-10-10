Промоутеры ведут переговоры о следующем бое боксера Ковалева

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Ранее генеральный секретарь Федерации Бокса России Умар Кремлев рассказал ТАСС, что говорил с Ковалевым о проведении поединка в России.

«Мы ведем переговоры с Golden Boy о следующем бое и дате», — сказала Дува.

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Ковалев должен был провести бой с Салливаном Баррерой 25 апреля в США, однако поединок был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).