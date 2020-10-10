Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Люксембург
Кипр
Футбол. Лига наций
16:00
Черногория
Азербайджан
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
ЦСКА
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Северсталь
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Сибирь
Футбол. Лига наций
19:00
Лихтенштейн
Гибралтар
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Латвия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Мальта
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
13:27 (мск), источник: ТАСС

Промоутеры ведут переговоры о следующем бое боксера Ковалева

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Промоутеры ведут переговоры о возвращении на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева. Об этом ТАСС сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Ранее генеральный секретарь Федерации Бокса России Умар Кремлев рассказал ТАСС, что говорил с Ковалевым о проведении поединка в России.

«Мы ведем переговоры с Golden Boy о следующем бое и дате», — сказала Дува.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ковалев должен был провести бой с Салливаном Баррерой 25 апреля в США, однако поединок был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) с 2014 по 2016 год, по версии WBO — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Бразилия стартовала в отборе ЧМ-2022 с разгромной победы
«Реал» предложит двум игрокам новые контракты
Футболистам «Ювентуса» запретили играть жестко против Роналду
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе КР
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Сборная России готовится к матчу с турками без трех игроков
Стало известно о дате похорон экс-игрока «Спартака» Кулькова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь