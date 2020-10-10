Стали известны победители чемпионата Беларуси по боксу в Молодечно

В турнире среди мужчин победы в своих весовых категориях одержали Денис Солоцких (52 кг, Гродненская область), Антон Черномаз (57 кг, Могилевская область), Артур Туниев (60 кг, Могилевская область), Дмитрий Асанов (63 кг, Минская область), Александр Радионов (69 кг, Могилевская область), Виталий Бондаренко (75 кг, Минск), Алексей Алферов (81 кг, Гродненская область), Владислав Смягликов (91 кг, Гомельская область) и Дмитрий Макаревич (свыше 91 кг, Минск).

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В стартах женщин виктории праздновали Ольга Лущик (48 кг, Минск), Юлия Апанасович (51 кг, Гомельская область), Александра Карпович (54 кг), Ульяна Есипенко (57 кг), Алла Стародуб (60 кг), Арина Данильчик (64 кг) и Алина Вебер (69 кг) из Минска.

На турнире выступали 28 девушек и 59 мужчин из всех регионов Беларуси. Турнир стал одним из этапов отбора на старты олимпийской квалификации к Играм в Токио и чемпионата мира, которые состоятся в 2021 году. Старт континентального отбора на Олимпиаду пройдет в феврале, мирового — в мае 2021 года.