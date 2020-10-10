Российский боксер-чемпион захотел поединка с Усиком

Источник: Reuters

«Бегал, скучно было, решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжелом весе. Как вы думаете, стоит мне это сделать?» — задал спортсмен вопрос подписчикам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--bdc94b1cce858cce177b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--bdc94b1cce858cce177b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--bdc94b1cce858cce177b" data-vnd="bdc94b1cce858cce177b" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bdc94b1cce858cce177b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

19 октября прошлого года Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, нокаутировав соперника в десятом раунде, и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. На счету россиянина 15 побед в 15 поединках.